للمرة السادسة.. مصر والإمارات تنفذان عملية إسقاط للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية الإسقاط السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات الجو الإماراتية والمصرية على شمال قطاع غزة ضمن عملية "طيور الخير".

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" قام بتنفيذ عملية الإسقاط السادسة طواقم مشتركة من كلا البلدين عبر طائرات حملت على متنها 62 طناً من المساعدات الغذائية و الطبية على شمال غزة.

وبحسب الوكالة يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" 293 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وتجسد "طيور الخير" التي ستستمر لعدة أسابيع المستوى العالي من التنسيق الإماراتي المصري المشترك لدعم سكان غزة ومساعدتهم في ظل الظروف الحرجة التي يواجهونها.