بالخطوات.. تعرف على طريقة عمل شوربة إيزوجلين المستوحاة من الثقافة التركية القديمة|فيديو

قدم الشيف التركي أران بكماز، طريقة ومقاديرعمل شوربة إيزوجلين المستوحاة من الثقافة التركية القديمة والمستخلصة من بقايا الأطعمة بالمطبخ.

طريقة عمل شوربة إيزوجلين في خطوات سهلة



وأوضح الشيف أران خلال استضافته مع الإعلامية شيرين سليمان مقدمة برنامج مطبخ ست الستات المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، مقادير عمل شوربة إيزوجلين، عبارة عن «200 جرام عدس، 30 جرام معجون طماطم، 1 بصلة، 2 فص ثوم، 10 جرام ملح، 10 جرام نعناع، 5 جرام فلفل رومي، 50 جرام دقيق، 50 جرام دقيق».

وكشف الشيف التركي، طريقة عمل شوربة إيزوجلين في خطوات سهلة وبسيطة في 30 دقيقة على النحو التالي:

يتم وضع العدس الأصفر في إناء ساخن قبل إضافة المرقة وتركها تغلي لمدة 10 دقائق على نار مرتفعة.

وفي إناء آخر يتم وضع زيت الزيتون والزبدة قبل وضع 3 ملاعق دقيق وملعقتين صلصلة الطماطم والبصل وفلفل أخضر وترك المقادير على النار مع استمرار التقليب قبل إضافة الثوم وملعقتين صغيرتين نعناع جاف وعلى طرف ملعقة صغيرة فلفل أسود وأيضا كمون.

وبعد التسوية يتم وضع مكونات الإناء الأول على مقادير الإناء الأول وتركها على النار حتى تغلي ثم رفعها عن النار لتكون جاهزة للتقديم.