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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم عدداً من الأمهات المثاليات | صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

كرَّم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ الأمهات المثاليات بالمدن الجامعة، بمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأم وتكريم الأم المثالية من أمهات الطلبة بالمدن الجامعية.

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور طارق الملا، مدير عام المدن الجامعية، ومديري قطاع المدن الجامعية، والعاملين، وعدد من الأمهات لطلاب وطالبات المدن الجامعية بالجامعة.

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ أن الاحتفال بأعياد المرأة المصرية ليس مرتبطاً بيوم محدد، وإنما هو تقدير وتكريم مستمر، نظراً لمكانتها، ودورها على مدار التاريخ.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن حفل اليوم تكليل لجهود موظفي المدن الجامعية بالجامعة المخلصين الذين لا يدخرون جهداً في سبيل الارتقاء بالجامعة، وتأكيداً على أهمية مشاركة الجامعة العاملين بها في كافة المناسبات التي من شأنها خلق روح من الألفة والتعاون.

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IMG-20240311-WA0102
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الأمهات المثاليات الدكتور عبد الرازق دسوقي الدكتور محمد عبد العال أمين عام الجامعة بجامعة كفر الشيخ

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