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أخبار البلد

تزامناً مع احتفالات يوم الشهيد

القوات الجوية تنظم احتفالية "يوم الوفاء" لتكريم عدد من أسر الشهداء

صدى البلد

نظمت القوات الجوية زيارة لعدد من القادة والمحاربين القدماء وعدد من أسر الشهداء بمتحف القوات الجوية ، وذلك تزامنا ًمع احتفال مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم.

تضمنت الزيارة جولة تفقدية بالمتحف استمع خلالها الحضور إلى شرح مفصل لمكونات المعرض الذى يضم بين طياته سرداً تاريخياً لبطولات القوات الجوية، أعقبها جولة لمشاهدة العرض الداخلى للمتحف.

كما تم عرض فيلم وثائقى عن تاريخ ونشأة القوات الجوية ، تلاها تقديم عدد من الفقرات الفنية من جانب طلبة كورال جامعة عين شمس والتى عكست المشاعر الممزوجة بالفخر والإعتزاز بدور الشهداء.

من جانبهم وجه الزائرون الشكر للقوات المسلحة لحسن الاستضافة والاهتمام الدائم والمستمر معربين عن فخرهم واعتزازهم بما شاهدوه فى متحف القوات الجوية وما استمعوا له من دور تاريخى للقوات الجوية المصرية وبطولاتها فى مختلف المعارك على مر العصور.

تأتى الاحتفالية تقديراً من القوات المسلحة للدور العظيم الذى يقوم به رجالها من بطولات وتضحيات فداءً للوطن وأُختتمت الاحتفالية بتكريم عدد من أُسر الشهداء.

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القوات الجوية تنظم احتفالية "يوم الوفاء" لتكريم عدد من أسر الشهداء

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