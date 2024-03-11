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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جوردون براون: على المملكة المتحدة الاستعداد للحرب من أجل النمو الاقتصادي

جوردون براون
جوردون براون


 

أدلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جوردون براون اليوم الاثنين  بتصريح غريب، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.
ذكر براون إن بريطانيا بحاجة إلى أن توضع في "حالة حرب" اقتصادية إذا أرادت الخروج من الحلقة المفرغة للنمو المنخفض .

وفي خطاب ألقاه أمام معهد الفكر الحكومي ، دعا إلى إنشاء مجلس اقتصادي وطني، يشترك في رئاسته رئيس الوزراء ووزير المالية، وتتمثل مهمته في تحقيق نمو سنوي بنسبة 3%.


وقال جيريمي هانت، وزير المالية، في ميزانيته الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد سيتجاوز الأزمة قريبًا بعد الأضرار التي سببها الوباء وأزمة تكلفة المعيشة.

لكن مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة مراقبة الإنفاق الحكومي، قال إن التوقعات بالنسبة للاقتصاد "لا تزال صعبة" .

 

جوردون براون

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