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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

إنجاز تاريخي.. منتخب المصارعة الحرة يحقق 6 ذهبيات في دورة الألعاب الأفريقية

صدى البلد

حقق المنتخب المصري للمصارعة الحرة 6 ميداليات ذهبية في منافسات النسخة الثالثة عشرة من دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس 2024.

واستطاع منتخب مصر للمصارعة الحرة الذي يضم 6 لاعبين، تحقيق العلامة الكاملة والفوز بجميع الميداليات الذهبية في إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.

وحصل على الميداليات الذهبية كل من: “جمال عبد الناصر وزن 57 كجم، عمر مراد وزن 65 كجم، أحمد خالد وزن 86 كجم، عمرو رضا وزن 74 كجم، مصطفى جبر وزن 97 كجم، ويوسف حميدة وزن 125 كجم“.

وارتفعت بذلك حصيلة ميداليات البعثة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية إلى 72 ميدالية متنوعة بواقع 42 ميدالية ذهبية و14 ميدالية فضية و16 ميدالية برونزية.

ويضم الجهاز الفني والإداري للمصارعة كل من: “العميد هاني عبد الفتاح مديرًا إداريًا، كمال عبده علي المدير الفني للمصارعة الرومانية، محمود مصطفى المدير الفني للمصارعة الحرة، محمد عبد الحفيظ طلبة المدير الفني للمصارعة النسائية“.

بينما تضم قائمة لاعبي المصارعة الرومانية كلًا من: “مؤمن ربيع وزن 60 ك، محمد إبراهيم وزن 67 ك، محمود عبد الستار وزن 77 ك، محمد مصطفى وزن 87 ك، محمد علي جبر وزن 97 ك، وعبد اللطيف محمد وزن 130 ك“.

وتضم قائمة لاعبي المصارعة الحرة كل من: “جمال عبد الناصر وزن 57 ك، عمر محمد مراد وزن 65 ك، عمرو رضا وزن 74 ك، أحمد خالد وزن 86 ك، مصطفى جبر وزن 97 ك، ويوسف محمد بديع وزن 125 ك“.

جاءت قائمة المصارعة النسائية كالتالي: “ندى مدني وزن 50 ك، شيماء عاطف وزن 53 ك، لوجي وليد وزن 57 ك، غرام محمود وزن 62 ك، سماح عبد اللطيف وزن 68 ك، وسمر حمزة وزن 76 ك“.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

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