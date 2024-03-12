هاجر أحمد تنشر صوراً من كواليس «المعلم»

شاركت الفنانة هاجر أحمد متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت هاجر في الصور بإطلالة متميزة من كواليس تصوير مسلسل “المعلم”.

عبرت هاجر أحمد عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل "المعلم" مع مصطفى شعبان.

وقالت هاجر أحمد، ببرنامج “واحد من الناس” مع الإعلامى عمرو الليثى الذى حرص على زيارة أبطال المسلسل فى موقع التصوير : "هناك حالة من الحب والفرحة في الكواليس، أنا بكون في التصوير مبسوطة، حقيقي ببقى جاية استمتع وأتبسط، والسبب فى ذلك بطل العمل مصطفى شعبان وهو عمره ما زعل حد وشخصيته مريحة".

وأضافت هاجر أحمد: “دايمًا بطل العمل بيكون مشدود ومتضايق، وعنده تدخلات في حاجات كتير، لكن مصطفى مكانش كده نهائي، بالعكس هو هادي جدًا، وبيضحك وبيهزر ودمه خفيف، وممثل مثقف وبيعرف وبيحب يتكلم في كل حاجة”.