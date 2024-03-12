بفستان زفاف أبيض.. ناهد السباعي تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت ناهد السباعي في الصور بفستان زفاف أبيض من كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني “محارب”، رفقة الفنان حسن الرداد.