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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زمالك 2005 يفوز على الإسماعيلي في بطولة الجمهورية للشباب

صدى البلد

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005، على الإسماعيلي بركلات الترجيح بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء  الأربعاء على ملعب الأخير بالجولة السادسة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية للشباب.

انتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وتم الاحتكام لركلات الترجيح وفقاً للائحة الخاصة بالبطولة.

سجل هدفي الزمالك في الوقت الأصلي، أنس وائل، ومحمود عصام الحصري.

سجل ركلات الترجيح كل من، حسن أبو المعاطي، ومحمد السيد، وعلي نوفل، وأحمد خالد "السمبوك".

وقدم لاعبو الزمالك مباراة قوية أمام الإسماعيلي فنياً، واستطاعوا صناعة فرص عديدة نجحوا في تسجيل هدف التقدم قبل أن يدرك المنافس التعادل، ومن ثم تقدم الأبيض مرة أخرى ولكن أدرك المنافس التعادل ، لينتهي اللقاء بالتعادل وتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

ويقود فريق 2005 كل من، محمد عبدالله مديراً فنياً، ومحروس السيد مدرباً مساعداً، ومحمد عبدالجواد مدرباً لحراس المرمى، وخالد عمران إدارياً، وياسين السيد أخصائي الإصابات والتأهيل، محمد سيد مسؤولاً للمهمات.

بطولة الجمهورية للشباب زمالك٢٠٠٥ الاسماعيلي

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