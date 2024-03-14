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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغربية تستعد لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم،اجتماعا مع السكرتير العام و السكرتير العام المساعد و رئيس الادارة المركزية، المستشار القانوني للمحافظ ،مديري الادارات المعنية بالديوان العام ، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

 

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محافظ الغربية يقوم بحملة تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية بمركز ومدينة طنطا

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ نتائج حملات الموجة ٢٢ لازالة التعديات على الاراضي الزراعية ومخالفات البناء وأملاك الدولة مشددا على استمرار أعمال الموجة ٢٢ بكل شدة وحزم  والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما ناقش المحافظ استعدادات المحافظة والمراكز التكنولوجية لاستقبال الراغبين فى التقدم واستكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء فور تفعيل القانون وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به.

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IMG-20240314-WA0066
IMG-20240314-WA0065
IMG-20240314-WA0065
الأراضى الزراعية الاراضي الزراعي أستعدادات المحافظة إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه إزالة التعديات على الأراضي الخدمات المقدمة للمواطن التعديات على الاراضي الزراعية التعديات علي الأراضي التصالح بمخالفات البناء التحديات تعديات على الأراضي الزراعية ى السلاسل التجارية مصالح المواطنين

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