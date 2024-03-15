العراق.. وزير الكهرباء يزف بشري سارة للمواطنين|| تفاصيل

500 ميحاوات..

أكد وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل دخول 500 ميجاوات من الربط الخليجي نهاية العام الحالي.



وفي تصريحات له؛ قال فاضل: إن عقود الربط أغلبها قيد التنفيذ فالربط مع الأردن وصل الى مراحله الأخيرة فقط يتبقى فتح الاعتماد لإطلاق التيار الكهربائي.

وأوضح ان الربط السعودي وصل الى مراحل متقدمة، وتم توقيع العقد الاستشاري لإعداد التنادر.



وأشار الي ان الربط الخليجي فيه معدلات الإنجاز بين الجانب الكويتي والعراقي قد تجاوزت 45 بالمئة، ونهاية هذا العام سينجز الخط ونطلق 500 ميغاوات.



وختم تصريحاته قائلا ” الربط مع الجانب الإيراني، حالياً الخطوط في العمل وهناك جزء منها لا نحتاجه في الوقت الحالي، والوزارة سائرة بكل العقود بشكل منسجم ومدروس”.