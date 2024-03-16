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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل بمكونات خفيفة

طريقة عمل الكوسة
طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

تقدم الشيف خديجة عثمان، طريقة عمل الكوسة بالبشاميل بمكونات خفيفة، وأسرع طريقة يفضل تناولها الكثير من أفراد الأسرة، كما أن لها فوائد عدة.

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طريقة عمل الكوسة بالبشاميل 

إليك طريقة عمل الكوسة بالبشاميل باستخدام مكونات خفيفة.

مكونات الكوسة بالبشاميل

4 - 5 حبات كوسة متوسطة الحجم
2 ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة كبيرة دقيق
2 كوب حليب خالي الدسم
ملح وفلفل حسب الذوق
نصف ملعقة صغيرة مسحوق الثوم (اختياري)
1/2 كوب جبن موزاريلا قليل الدسم مبشور

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

غسل الكوسة وقطعها إلى شرائح رقيقة أو أصابع طويلة.

في مقلاة كبيرة، تم تسخين الزبدة على نار متوسطة حتى تذوب تمامًا.

إضافة الكوسة المقطعة إلى المقلاة وقلبها لبضع دقائق حتى تصبح لينة قليلاً وتحمص قليلاً.

إضافة الدقيق إلى المقلاة وقلبه جيدًا مع الكوسة حتى يتشكل خليط قشدي.

إضافة الحليب تدريجياً إلى المقلاة واستمر في التقليب المستمر حتى يصبح الصلصة سميكة ومتجانسة.

إضافة الملح والفلفل ومسحوق الثوم (إن استخدمت).

ترتب الكوسة بالبشاميل في صينية خبز مدهونة بالقليل من الزيت.

يتم رش الجبن الموزاريلا المبشور فوق الكوسة.

يتم تسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

توضع الصينية في الفرن وتسوى الكوسة بالبشاميل لمدة بين 20-25 دقيقة أو حتى يتم تحمير الجبن وتحول الوجه لونًا ذهبيًا.

تقدم الكوسة بالبشاميل ساخنة وتزينها حسب الرغبة.

يمكن تقديم الكوسة بالبشاميل كوجبة خفيفة أو كوجبة جانبية مع الوجبات الرئيسية.

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