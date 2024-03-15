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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل سر إلهي الحلقة 5.. روجينا تخرج من السجن وتعثر على ذهب هارون

مسلسل سر إلهي الحلقة
مسلسل سر إلهي الحلقة 5

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل سر إلهي، تصاعد وتيرة الأحداث بشكل سريع ومشوق للغاية، ومنها خروج نصرة (روجينا) من السجن، وعثورها على ذهب رجل الأعمال هارون (أحمد بدير)، وكذلك تهديدها لـ شاهيناز هارون (مي سليم) بعد خروجها من السجن. 

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل سر إلهي، بذهاب نصرة (روجينا) إلي منزلها القديم، وهناك تقابلت مع خطيب شقيقتها رحمة (نهي عادل) السابق، والذي أخبرها بأنه علم أنها بريئة بعد ظهور المال والثروة على أشقائها، وأنها دخلت السجن ظلم، وأخبرها بكل شيء.

وذهب نصرة (روجينا) إلى شركة شاهيناز هارون (مي سليم)، وقامت بتهديدها في مكتبها، وهناك تلقت نصرة صدمة كبيرة بعدما شاهدت المحامي يحيي سليمان (أحمد مجدي)، والذي كان دائما ما يساعدها، ودخل السجن بسبب مكيدة دبرتها له شاهيناز، وجدت يعمل في مكتب الأمن لدى شركة شاهيناز، بعدما ضاع مستقبله، وانفصل من عمله.

وكشفت نهاية الحلقة مفاجأة كبيرة، زفها لنا المخرج رؤوف عبد العزيز، والمؤلف أمين جمال، والعودة بالمشاهد فلاش باك، لتكشف الحلقة أن هارون (أحمد بدير) قبل وفاته أخبر نصرة (روجينا)، بأنه جمد كل ماله إلي سبائك ذهب، وأخبرها بمكانها في مقبرة بجوار مقبرته، وبالفعل عثرت نصرة (روجينا) في نهاية الحلقة على ذهب هارون، وكانت في حالة صدمة كبيرة من هول الفرح، وكمية الذهب الكبير الموجود في المقبرة، لتكون الحلقة الخامسة بمثابة نقطة تحول جديدة في حياة نصرة، وتجعل الجمهور في حالة شغف وترقب خلال الحلقات المقبلة حول ماذا تفعل نصرة في أشقائها وكل من ظلمها؟ أفعال إجرامية عن طريق القانون.

 

تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا في الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس...

مسلسل سر إلهي الحلقة 5
مسلسل سر إلهي الحلقة 5
مسلسل سر إلهي الحلقة 5
مسلسل سر إلهي الحلقة 5
مسلسل سر إلهي الحلقة 5
مسلسل سر إلهي الحلقة 5
مسلسل سر إلهي الحلقة 5
مسلسل سر إلهي الحلقة 5
مسلسل سر إلهي الحلقة 5
مسلسل سر إلهي الحلقة 5
مسلسل سر إلهي الحلقة 5
مسلسل سر إلهي الحلقة 5
مسلسل سر إلهي الحلقة 5
مسلسل سر إلهي الحلقة 5
مسلسل سر إلهي الحلقة 5
مسلسل سر إلهي الحلقة 5
مسلسل سر إلهي الحلقة 5
مسلسل سر إلهي الحلقة 5
مسلسل سر إلهي الحلقة 5
مسلسل سر إلهي الحلقة 5
مسلسل سر إلهي الحلقة 5
مسلسل سر إلهي الحلقة 5
مسلسل سر إلهي الحلقة 5
مسلسل سر إلهي الحلقة 5
مسلسل سر إلهي الحلقة 5
مسلسل سر إلهي الحلقة 5
سر إلهي مسلسل سر إلهي روجينا أحمد بدير رؤوف عبد العزيز مي سليم

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