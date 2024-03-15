أستاذ فقه: تأجيل الاغتسال للصباح لا يفسد الصيام

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن كل زوج وزوجة عليهما التحري من موعد أذان الفجر، قبل العلاقة الزوجية، حتى لا يفسد الصيام.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوارها ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن من سمع أذان الفجر وظل في علاقته مع زوجته، أصبح مطالب بالكفارة والقضاء، وهناك يكون على الزوج والزوجة.



ولفتت إلى أنه لا مانع من تأجيل الاغتسال للصباح، إذا حدث الأمر قبل أذان المغرب، وأن هذا الأمر لا يفسد الصيام، ولكن لا يجوز أن يصلي أو تصلي إلا بعد الاغتسال.

