المفتي: الصوم ليس عائقا عن العمل.. ويجوز للمراة أن تتزين في منزلها بشرط

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه لا مانع أن تقوم المرأة بالتزين والتعطر داخل منزلها أثناء نهار رمضان طالما لا يكون هذا الأمر مقدمة للمعاشرة الزوجية في نهار رمضان.

وقال شوقي علام في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " اسأل المفتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الصوم ليس عائقا عن العمل أو السفر او ممارسة الأمور الحياتية ".

وتابع شوقي علام :" على الإنسان أن يباشر حياته بشكل طبيعي خلال الصوم في رمضان وان يسافر للعمل بشكل طبيعي ".

وأكمل شوقي علام :" علة السفر هي قطع المسافة وهناك رخص أباحها الله في شهر رمضان، والله يحب أن تؤتى رخصه ".