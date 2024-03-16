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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المفتي: كفارة المعاشرة الزوجية في نهار رمضان صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا

صدى البلد

رد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على تساؤل" ما هي كفارة المعاشرة الزوجية في نهار شهر رمضان؟".

 

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وقال شوقي علام في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " اسأل المفتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الكفارة تترتب على فعل خالف فيه المكلف ما أمره  الله سبحانه وتعالى ".

 

 وتابع شوقي علام :" حرم الله سبحانه وتعالى المعاشرة الزوجية وتناول الطعام والشراب في نهار رمضان ".

 

وتابع شوقي علام:" من يقوم بمعاشرة زوجته في نهار رمضان يعتبر ذلك ذنب كبير وإذا حدث ذلك على الفرد ان يندم على ما فعل ويقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه بعد رمضان ".

 

اكمل شوقي علام :" كفارة المعاشرة الزوجية في نهار رمضان هي صوم شهرين متتابعين وإن لم يستطع يقوم بإطعام 60 مسكينا ".

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