آلاف الإسرائيليين يحتجون ضد الحكومة ويطالبون بعقد صفقة تبادل أسرى مع حماس

تظاهر آلاف الإسرائيليين، اليوم السبت، ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، في عدة مواقع من بينها تل أبيب والقدس وحيفا وقيسارية وبئر السبع.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد طالب المتظاهرين بعقد صفقة لإعادة الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "هآرتس" تجري المظاهرة الرئيسية ضد الحكومة في شارع كابلان في تل أبيب والتي تطالب بإجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة، في الوقت نفسه تنطلق أيضا تظاهرات تطالب بعودة الأسرى في قيسارية.

وفي حيفا خرجت مسيرة من ساحة القاعة وسط الكرمل باتجاه مركز حوريف في المدينة، وتحدث نائب رئيس الأركان السابق يائير جولان، واتهم المسؤولين الإسرائيليين المنتخبين بأنهم "شركاء كاملون في الهجمات الأمنية، والكارثة الاقتصادية، والفساد العام، والفشل السياسي".