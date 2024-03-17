لدعم الاقتصاد.. رشا مجدي: الاتحاد الأوروبي سيقدم حزمة مالية لمصر تقترب من 8 مليارات دولار

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن هناك تحركات سياسية كبيرة ، خاصة أنه سيكون هناك زيارة من وفد رفيع المستوى من الإتحاد الأوروبي لمصر، على رأسهم رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي ورئيس وزراء بلجيكا، ورئيس وزراء إيطاليا والرئيس القبرصي.

وقالت رشا مجدي، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه سيكون هناك لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن صحيفة فاينانشيال تايمز أكدت أنه سيكون هناك حزمة مالية لمصر تقترب من 8 مليارات دولار.

ومن جانبها تابعت الإعلامية نهاد سمير، أن دول الاتحاد الأوربي، لديها رغبة في التنسيق مع مصر، مؤكدة أن العلاقات ليست وليدة العصر، ولكنها مستمرة على مدار عقود.

وأشارت إلى أنه لأول مرة تصل العلاقات بين مصر ودول الإتحاد الأوربي إلى علاقة الاستراتيجية الكاملة.