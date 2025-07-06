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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزيارة الثانية.. وزير الكهرباء يتابع مستجدات مشاربع هيئة المواد النووية بالقطامية

وزير الكهرباء خلال زيارة هيئة المواد النووية
وزير الكهرباء خلال زيارة هيئة المواد النووية
وفاء نور الدين

قام صباح اليوم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة بزيارة ميدانية إلي مقر هيئة المواد النووية لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم، والخلايا الكهروضوئية، ومشروعات الجيل الثالث من الوقود الحيوي. 

كما اجتمع عصمت بالدكتور حامد ميرا رئيس الهيئة والخبراء من الأساتذة والباحثين العاملين بالهيئة   لدعم دور "المواد النووية" ومساهماتها فى المشروعات القومية والبرنامج النووى المصرى السلمي واستخلاص الخامات النووية ومشروعات الرمال السوداء واستصلاح الأراضي وخزانات المياه الجوفية.

وتعد تلك هي الزيارة الثانية لهيئة المواد النووية منذ تولي الدكتور محمود عصمت وزارة الكهرباء، حيث كانت الزيارة الأولى في 15 أغسطس من العام الماضيز،حيث قام بزيارة ميدانية إلى هيئة المواد النووية بمنطقة القطامية، لمتابعة سير العمل ودور الهيئة ومساهماتها فى المشروعات القومية والبرنامج النووى المصرى السلمي وخاصة دورة الوقود النووى واستكشاف وتعدين واستخلاص الخامات النووية ومشروعات الرمال السوداء واستصلاح الأراضي وخزانات المياه الجوفية وغيرها من المشروعات فى توجه الدولة نحو تضافر جهود المؤسسات الوطنية والمشاركة فى أوجه التنمية المستدامة التى تشهدها مصر على مختلف الأصعدة      

وتفقد  حينها  المراكز البحثية المختلفة والمعامل والمكتبة الرئيسية وقاعات البحث والدراسة ، وناقش مع عدد من الأساتذة والخبراء المتواجدين خلال الزيارة استراتيجية العمل والمشروعات البحثية الحالية وخطط التنفيذ بالتعاون مع بعض الجهات ، واستعرض دور الهيئة فى 
إجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لاستغلال رواسب الرمال السوداء ومعادنها الاقتصادية على الساحل الشمالى والمشاركة فى تأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية وتوطين تكنولوجيا معالجة المعادن الناتجة واستخلاص مابها من عناصر اقتصادية والمشاركة فى المشروع القومى لتطهير البحيرات والقيام بالدراسات الجيوهندسية والجيوفيزيائية والجيوتقنية ومخرات السيول ، وكذلك قاعدة البيانات بنتائج المسح الاستكشافى الجوى والأرضى للخزان الجوفى


استمع الدكتور عصمت إلى شرح حول المشروعات الجارى تنفيذها ومنها  تعظيم أوجه الاستفادة من الملح الصخرى والمشاركة فى دراسات توطين تكنولوجيا وتصنيع الألواح الفوتوفولطية وأشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية)، وتصنيع السيليكون النقى وصولاً لتصنيع الخلايا الشمسية  وانتاج اول "رقيقة "من خام الكوارتز النقي 
والتعاون مع هيئة الثروة المعدنية فى استكشاف وتقييم خام الكوارتز والرمال البيضاء. 

الكهرباء هيئة المواد النووية البرنامج النووى

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