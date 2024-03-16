إشادة واسعة بمبادرة وزارة التضامن الأجتماعي لكبار السن

اشادا مذيعو صباح البلد، بمبادرة كبار السن، مشيرين إلى أن وزراة التضامن الاجتماعي تقوم بمبادرات خاصة بالمرأة وخاصة بكبار السن، وخاصة بكل ما يخص المجتمع.

العمر الذهبي



ونوه مذيعو صدى البلد إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي اقامت مبادرة تسمي" العمر الذهبي"، لكشف مواهب وقدرات كبار السن.

وأشادوا بأهمية هذه المبادرة، نظرا لانها تهتم بكبار السن وتكتشف قدراتهم وموهبتهم وخبرتهم في الحياة والعمل، والتى تعمل على ادماج كبار السن مع المجتمع، كما تقدم وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة الثقافية والدينية لإبراز خبراتهم.