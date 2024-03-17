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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بالحجاب.. شاهد ياسمين الخطيب تخطف الأضواء بجمالها

صدى البلد

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، متابعيها وجمهورها  بصورة جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


 

وظهرت ياسمين الخطيب في الصوره بإطلالة محتشمة بالحجاب باللون الاسىود لتكشف جمالها وأناقتها. 
 

أحدث أعمال ياسمين الخطيب مشاركتها فى فيلم  "2 طلعت حرببطولة محمود قابيل، أحمد مجدى، عبير صبري، سهرالصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقي، أحمد وفيق، من إخراج مجدى أحمد علي.


بدأت ياسمين العمل الإعلامي بأحد برامج قناة "روتانا مصرية" من خلال عرضها فقرة ثقافية تتحدث عن أهم الكتبوالجوائز الأدبية التي حصلت عليها، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف في تقديم حلقة أسبوعية منبرنامجه السابق الذي يحمل اسم "من الآخر"، وكانت الحلقة مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجهالأسرة المصرية، وقدّمت أيضًا برنامج إذاعي بعنوان "كيميت تحت الاحتلال".
كُتب ياسمين الخطيب

شاركت  في أعمال كتابية حيث أصدرت ياسمين العديد من الكتب، وكان أولها كتاب يحمل اسم "التاريخ الدموي"، والذيتناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتبت كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، واكملت بكتاب «كنتفي رابعة» الذي روت به تفاصيل مغامرتها وهي مُتخفية في النقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، ونهت بكتاب"ولاد المرة" الذي تضمّن مقالات سياسية ونسوية، وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

2 طلعت حرب آخر اعتصام اعتصام رابعة العدوية اطلالة محتشمة الإعلامي تامر أمين الإعلامية ياسمين الخطيب

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