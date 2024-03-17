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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بمناسبة احتفالات يوم المرأة العالمي.. قمة صوت مصر تدعم محاربات مرضى السرطان

صدى البلد

قامت لمياء كامل، خبيرة العلاقات العامة العامة ومؤسس قمة صوت مصر، والمساعد السابق لوزير السياحة والآثار للترويج، بزيارة خاصة لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر و علاج سرطان الثدي للسيدات بالمجان، لدعم ومؤازرة السيدات المكافحات اللاتي يعانين من سرطان الثدي، وذلك تزامنًا مع احتفالات يوم المرأة العالمي وحلول شهر رمضان المبارك، وإيمانًا بأهمية دور المؤسسة في دعم صحة المرأة المصرية والعربية  وتقديم رحلة علاج ميسرة وآمنة لها.

وتضمنت الزيارة جولة تعريفية في جميع أقسام المستشفى المختلفة، وتعرفت «كامل» خلالها على كافة الخدمات المقدمة للسيدات المحاربات منذ بداية مرحلة التوعية مرورا بمرحلة الاطمئنان والكشف المبكر وصولا لمراحل العلاج المختلفة وكذلك الشفاء فضلا عن الدعم النفسي والمعنوي المقدم للمحاربات وأسرهم، بالإضافة إلى الدور البارز الذي تقوم به المؤسسة لخدمة سيدات وفتيات مصر، كما أنها استمعت إلى قصص كفاح المحاربات وقدرتهن على التغلب على المرض بإرادتهن القوية.

وقالت «كامل» ان هذا المشروع يٌعد قصة نجاح ملهمة يجب أن تشمل كل السيدات العربية، وتليق أن تكون موجودة على الخريطة الدولية والعالمية، وبالتالي  من واجبنا كخبراء علاقات عامة وسيدات أن نتواصل مع الشخصيات العامة والعربية لدعم المشروع وزيادة الكثافة لتشمل سيدات أكثر وفي دول عربية وإفريقية شقيقة.

واضافت لقد لمست بنفسي حجم الخدمات المقدمة للسيدات المحاربات والأجهزة المتطورة التي تتمتع بها المؤسسة، لتقديم الخدمات لكافة المرضى بالمجان لكي يعبروا بهن إلى بر الأمان».

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