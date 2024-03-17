عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

110 ملايين تهديد على أجهزة الكمبيوتر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

صدى البلد

بناءً على المناقشات خلال النسخة السنوية التاسعة من "مؤتمر كاسبرسكي للأمن السيبراني – الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا 2024"، فقد تبيّن أن التهديدات السيبرانية التي تطال أجهزة الكمبيوتر (أو نقاط النهاية)، سواء كانت محمولة أو مكتبية قد استمرت طوال العام 2023.

 

 وبفضل حلول نقاط النهاية  تم حظر 72.7 مليون تهديد في المجمل على مستوى منطقة الشرق الأوسط في العام ذاته. وفي أفريقيا، يبلغ الرقم 36.7 مليون، وفي تركيا 9.4 مليون. وتبلغ نسبة المستخدمين الذين قد يتأثروا بهذه الهجمات 41% في منطقة الشرق الأوسط، و44% في أفريقيا، و38% في تركيا. 

ورغم أهمية الحلول الفعالة في توفير الحماية لنقاط النهاية، يمكن تقليل مخاطر التهديدات السيبرانية التي تتعرض لها هذه النقاط عن طريق استبدال أجهزة العميل المحمولة والمكتبية (Thick Clients) بأجهزة العميل منخفضة الأداء التي تستخدم نظام تشغيل المناعة السيبرانية.

 

ويتم استخدام أجهزة العميل منخفضة الأداء في شبكات الشركات حول العالم لتوفير مساحات عمل بتكلفة منخفضة. ومع ذلك، قد تتعرض هذه الأجهزة الموجودة على نظام تشغيل تقليدي (يعتمد على Linux أو Windows) للاختراق بأنواع مختلفة من الهجمات التي تستهدف الأجهزة. وفي إطار حرصها على مواجهة التهديدات السيبرانية المتقدمة، تعمل كاسبرسكي على الترويج لنهج المناعة السيبرانية.

 

ويكمن جوهر الحل في نظام تشغيل الخاص للنواة الدقيقة KasperskyOS. وبهذه الطريقة، يتمكن الجهاز من توفير الوقاية لتفادي استغلال مجموعة واسعة من نقاط الضعف الشائعة في أجهزة العميل التقليدية منخفضة الأداء. وهناك وحدة التحكم الإدارية الموحدة التي تعتبر المكوّن الآخر للحل، والتي تعمل على تبسيط إدارة دورة الحياة ومراقبة البنية التحتية للجهاز العميل منخفض الأداء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

لحظة القبض علي مسئول كبير وعشيقته في رشوة أسوان الكبرى.. شاهد

حمو بيكا وكزبرة ضيفا برنامج رامز جاب من الآخر.. اليوم

مين قال؟.. رد أسرة أحمد رفعت ووزير الرياضة على تكفل محمد صلاح بعلاجه

بعد أستوديو القاهرة.. تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

انتهاء فصل الشتاء رسميًا بهذا التوقيت|موعد إجازة شم النسيم والطقس المتوقع بالربيع

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

ترشيحاتنا

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن رفع العلاقات مع مصر إلى مستوى استراتيجي

مستشفيات جامعة الزقازيق تستقبل 9 طلاب مصابين في حادث جامعة الجلالة

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع وزارة الصحة تنظم عدداً من القوافل الطبية لخدمة المجتمع

الاتحاد الأوروبي: ندعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر

رئيس وزراء بلجيكا: الشراكة مع مصر ستقدم المزيد من الاستثمارات وفرص العمل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلويات رمضان.. طريقة تحضير قطايف بالشوكولاتة

هنرجعلكم فرق الفلوس.. شركة سيارات تعد العملاء برد أموالهم حال انخفاض الأسعار

قفطان لافت.. ميرهان حسين تثير الجدل بظهورها | شاهد

الاستعانة بالحيوانات.. 5 ملاحظات مثيرة على برنامج رامز جاب من الآخر

فيديو

فاقد للوعي وحالته صعبة.. ماذا يحدث للاعب أحمد رفعت؟

بكاء يسرا اللوزى وفرحة إياد نصار.. كواليس انتهاء تصوير صلة رحم

حبيبة الشماع جديدة.. فتاة تقفز من البلكونة بسبب خطيبها

بعد أستوديو القاهرة.. تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ