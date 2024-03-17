110 ملايين تهديد على أجهزة الكمبيوتر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

بناءً على المناقشات خلال النسخة السنوية التاسعة من "مؤتمر كاسبرسكي للأمن السيبراني – الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا 2024"، فقد تبيّن أن التهديدات السيبرانية التي تطال أجهزة الكمبيوتر (أو نقاط النهاية)، سواء كانت محمولة أو مكتبية قد استمرت طوال العام 2023.

وبفضل حلول نقاط النهاية تم حظر 72.7 مليون تهديد في المجمل على مستوى منطقة الشرق الأوسط في العام ذاته. وفي أفريقيا، يبلغ الرقم 36.7 مليون، وفي تركيا 9.4 مليون. وتبلغ نسبة المستخدمين الذين قد يتأثروا بهذه الهجمات 41% في منطقة الشرق الأوسط، و44% في أفريقيا، و38% في تركيا.

ورغم أهمية الحلول الفعالة في توفير الحماية لنقاط النهاية، يمكن تقليل مخاطر التهديدات السيبرانية التي تتعرض لها هذه النقاط عن طريق استبدال أجهزة العميل المحمولة والمكتبية (Thick Clients) بأجهزة العميل منخفضة الأداء التي تستخدم نظام تشغيل المناعة السيبرانية.

ويتم استخدام أجهزة العميل منخفضة الأداء في شبكات الشركات حول العالم لتوفير مساحات عمل بتكلفة منخفضة. ومع ذلك، قد تتعرض هذه الأجهزة الموجودة على نظام تشغيل تقليدي (يعتمد على Linux أو Windows) للاختراق بأنواع مختلفة من الهجمات التي تستهدف الأجهزة. وفي إطار حرصها على مواجهة التهديدات السيبرانية المتقدمة، تعمل كاسبرسكي على الترويج لنهج المناعة السيبرانية.

ويكمن جوهر الحل في نظام تشغيل الخاص للنواة الدقيقة KasperskyOS. وبهذه الطريقة، يتمكن الجهاز من توفير الوقاية لتفادي استغلال مجموعة واسعة من نقاط الضعف الشائعة في أجهزة العميل التقليدية منخفضة الأداء. وهناك وحدة التحكم الإدارية الموحدة التي تعتبر المكوّن الآخر للحل، والتي تعمل على تبسيط إدارة دورة الحياة ومراقبة البنية التحتية للجهاز العميل منخفض الأداء.