خلال الاجتماع الأسبوعي.. قرارات هامة لمجلس الوزراء الكويتي

وافق مجلس الوزراء الكويتي علي إطلاق مشروع جائزة باسم أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة ، والذي يهدف إلى بث روح الإبداع وخلق قدرات وأفكار إبداعية وتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي في قصر بيان برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ـ رئيس مجلـس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء علي مقترح وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون الشباب ووزير الدولة لشئون الاتصالات داود سليمان معرفي تأجيل الأقساط المستحقة على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء فترة التأجيل السابقة.

وبحسب رئاسة الوزراء الكويتية؛ فإن ذلك يأتي في إطار الحرص على المحافظة والاستقرار المالي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من النهوض ومواكبة التغييرات والتحديات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى الدولة ويحفظ حقوق المبادرين.