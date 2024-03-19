نتنياهو يرسل وفدا إلى واشنطن لبحث العملية العسكرية في رفح

أكد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، فأن بنيامين نتنياهو سيرسل وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي إلى الولايات المتحدة من أجل بحث العملية العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه عازم على التحرك في رفح من أجل القضاء نهائيا على ما تبقى من كتائب حماس.

وأضاف نتنياهو، في كلمة أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، إن إسرائيل منخرطة حاليا في حملة مزدوجة "حملة عسكرية وحملة سياسية".

تابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نحن بالطبع نتعرض لضغوط دولية متزايدة نردها من أجل استكمال أهداف الحرب".

وعلى الرغم من هذه الضغوط، قال نتنياهو إن إسرائيل لا تزال عازمة على استكمال "القضاء العسكري على حماس"، مكررا ضرورة القضاء على "كتائبها المتبقية في رفح".