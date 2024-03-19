حزب الله يعلن استهداف موقع المرج الإسرائيلي بالمدفعية

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، أنه استهداف موقع المرج بقذائف المدفعية أثناء قيام فريق لوجستي تابع لـ الاحتلال الإسرائيلي بإعادة تدشيمه وتحصينه بعد أن كانت المقاومة قد دمرته في وقت سابق.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله أنه استهدفت موقع ‏رويسة القرن الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏ ‏

وأضاف حزب الله عبر قناته على تليجرام، أنه استهدف تجمعًا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة، كما تم استهداف موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وأشار الحزب أيضا أنه استهداف أيضا موقع ‏بياض بليدا بقذائف المدفعية وأصابوه، كما تم استهداف موقعي بركة ‏ريشا وحدب ‏يارين.