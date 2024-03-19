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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يقصف تحركا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي داخل موقع المالكية

ارشيفي
ارشيفي

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف تحرك ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي داخل موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية، حيث تمت إصابته بشكل مباشر.

وأمس؛ أعلن حزب الله في لبنان، أنه استهدف موقع ‏رويسة القرن الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏ ‏

وأضاف حزب الله، عبر قناته على تليجرام، أنه استهدف تجمعًا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة، كما تم استهداف موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وأشار الحزب أيضا إلى أنه استهدف أيضا موقع ‏بياض بليدا بقذائف المدفعية وأصابوه، كما تم استهداف موقعي بركة ‏ريشا وحدب ‏يارين.

كما أعلن حزب الله في لبنان، أنه نفذ عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية الأحد.

ووفقا لبيان حزب الله عبر قناته على تليجرام، جاءت العمليات العسكرية التي شنها الحزب ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي، كالتالي:

الساعة 02:20 استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي ‏مقابل بلدة الوزاني بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة دقيقة.

الساعة 12:50 استهداف موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة ‏مباشرة.

الساعة 14:00 استهداف ‏التجهيزات التجسسية في موقع العاصي برشاشات (14.5) وإصابتها إصابة ‏مباشرة.

الساعة 15:30 استهداف موقع المرج ‏بقذائف المدفعية.‏

الساعة 15:30 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

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