عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤولان أمريكيان يحذران إسرائيل من صعوبة التعاون مع مصر حال اقتحام رفح الفلسطينية

رفح
رفح

أكد مسؤولان أمريكيان كبيران لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن أي اقتحام لرفح سيؤدي لكارثة إنسانية يجب تجنبها.

وكشف المسؤولان أن الولايات المتحدة ستقدم خططا بديلة لكيفية استمرار إسرائيل في ملاحقة حماس دون شن عملية برية كبيرة في رفح خلال اجتماع قادم مع وفد إسرائيلي يزور واشنطن.

وقال أحد كبار المسؤولين الأمريكيين، متحدثا إلى "تايمز أوف إسرائيل"، بشرط عدم الكشف عن هويته، "ليس فقط ما نقول أنه لا يمكنكم فعل ذلك إنما نقول إننا على استعداد للعمل معكم على بدائل قابلة للتطبيق تساعدكم على تحقيق أهدافكم".

كما حذر المسؤول الكبير الثاني من صعوبة التعاون مع مصر إذا اقتحمت رفح، قائلا إنه "إذا هاجمت إسرائيل رفح بجانب جميع الإصابات المدنية التي ستترتب على ذلك، فإن التعاون مع مصر على إغلاق ممر [فيلادلفيا] سيكون أكثر صعوبة".

وأوضح المسؤول الأول أن المعارضة الأمريكية لهجوم بري كبير في رفح لا تعني أنها تعارض عمليات أكثر استهدافا ضد قيادة حماس في رفح أو في أي مكان آخر، مؤكدا أن الخطط البديلة التي تعتزم إدارة بايدن تقديمها إلى الوفد الإسرائيلي الزائر ستركز على هذا الهدف أيضا.

وقال المسؤول الأمريكي، متحدثا بعد يومين من نشر تقرير تدعمه الأمم المتحدة يحذر من أن المجاعة وشيكة في شمال غزة، إن الولايات المتحدة تتصور أيضا استخدام إسرائيل الفترة القادمة لتنفيذ زيادة إنسانية هائلة في شمال غزة.

تابع قائلا إن هذا سيتطلب من إسرائيل فتح طرق برية إضافية داخل غزة لتوصيل المساعدات إلى الشمال، حيث تم قطع المساعدات عن حوالي 300000 فلسطيني عمليا بعد مخالفة توجيهات جيش الدفاع الإسرائيلي بالإجلاء في بداية الحرب.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن "أي نوع من العمليات في رفح - ناهيك عن الهجوم الهائل الذي تعارضه واشنطن - سيتطلب وضعا إنسانيا أكثر استقرارا بكثير في غزة".

كما أوضح كلا المسؤولين الأمريكيين أن إدارة بايدن لا تتجاهل كتائب حماس الأربع المتبقية في رفح لكنهما قالا إن قوتها وأهميتها لمهمة هزيمة حماس كانت مبالغ فيها من قبل نتنياهو.

وقال المسؤول الأمريكي الأول: "لا نريد أن يكون لحماس ملاذ آمن هناك، ولكن الوضع الحالي غير ممكن".

إسرائيل التعاون مع مصر الولايات المتحدة هجوم بري المسؤولين الأمريكيين توصيل المساعدات عملية برية كبيرة كبار المسؤولين الأمريكيين كارثة إنسانية قيادة حماس مسؤولان أمريكيان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

هنفطر ونتسحر امتى| موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان بعد تغيير التوقيت الشتوي

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

رضا عبد العال وخالد الغندور يفتحان النار على حسين الشحات| كيف رد الأهلي؟

مزيد من التراجع.. مفاجأة في سعر اللحوم في الأسواق اليوم

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن أسد التجمع الأول | تفاصيل بالفيديو

موضوعات متعلقة

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

دعاء الأيام البيض لشهر رجب.. ردد 10 كلمات تأتيك الخيرات من حيث لا تحتسب

متى تبدأ الأيام البيض في رجب..فضلها وهل يشترط تبييت نية الصيام ليلا؟

موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب وفضلها.. لا تفوت الخير على نفسك

في 30 ثانية فقط.. هذا العمل تحصد به أجر قيام أول ليلة من رجب

أول ليلة من رجب 2024 بدأت الآن.. ردد دعاءها المستجاب.. واغتنمها بـ8 أعمال

خمس ليال لا ترد فيهن دعوة.. إحداها اقتربت فاغتنمها بهذه الأدعية

أيوب الصابرين.. وائل الدحدوح يصبر ويحتسب و7 عطايا ربانية تنتظره

ترشيحاتنا

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21| أخبار تهمك

أيوة معاليك خلصت عليه.. مدرس الفيزياء يعترف بقـ.تل إيهاب أشرف

خلص عليهم سوا.. الإعدام شنقا لقـ.اتل شقيقه وزوجته ببولاق الدكرور

شب بها حريق| النيابة الإدارية تعاين مصحة "الأصدقاء" لعلاج الإدمان

والد ضحية مدرس الفيزياء: المتهم طلب 500 ألف جنيه ويمتلك 17 خط لتحويل الأموال

حالات فردية.. وزارة الري تُصدر بيانًا رسميًا لتوضيح موقفها بعد القبض على مسؤولين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بكام| أسعار كحك العيد 2024 وهنا ستجده بخصم 40%

أسد يتجول بشوارع التجمع| ماذا حدث له.. وما هي تفاصيل الواقعة؟

بشرى سارة للصنايعينة.. الدولة ستدعمك اقتصاديًا واجتماعيًا في هذه الحالات| القصة الكاملة

ملك قورة: سيناريو مسلسل بيت الرفاعي حمسني.. ليلى علوي علمتني فن التمثيل وشخصيتها تشبهني

فيديو

أظافرهن.. كريم عبد العزيز يكشف عما يجذبه فى النساء

ربنا يكون فى عون زوجتى.. كريم عبدالعزيز يتحدث عن أولاده خلال بيج تايم

كل حاجة بانت خلصت يا جماعة.. سر فسخ خطوبة مسلم ويارا بعد أسبوعين

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ