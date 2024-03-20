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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحدود بين مصر وغزة.. صحيفة إسرائيلية تكشف عن خطة أمريكية بديلة لـ"اقتحام رفح"

الرئيس السيسي ونتنياهو
الرئيس السيسي ونتنياهو

قال مسؤول أمريكي كبير، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستقدم خططا بديلة لكيفية استمرار إسرائيل في حربها على غزة دون شن عملية برية في رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف المسؤول الأمريكي الذي رفض الكشف عن هويته في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن واشنطن ستقدم تلك الخطط خلال اجتماع مع وفد إسرائيلي قادم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع: نحن نقول إننا على استعداد للعمل مع إسرائيل على بدائل قابلة للتطبيق والتي لا تزال تساعد على تحقيق أهداف تل أبيب”.

ووفقا للصحيفة فقد تطرق مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى هذه الفكرة يوم الاثنين عندما أعلن أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل طلبا من الرئيس الأمريكي جو بايدن لإرسال وفد إسرائيلي إلى واشنطن للاستماع إلى مخاوف الولايات المتحدة حول التخطيط الإسرائيلي الحالي لرفح ووضع نهج بديل يستهدف عناصر حماس الرئيسية ويؤمن الحدود بين مصر وغزة، دون غزو بري كبير".

 

وقال مسؤول أمريكي إن "التوصل إلى ترتيب جديد مع القاهرة وبناء البنية التحتية اللازمة لقطع طريق التهريب سيكون أكثر أهمية لتفكيك حماس من شن هجوم بري كبير في رفح".

وأكد مسؤولان أمريكيان كبيران للصحيفة  أن أي اقتحام لرفح سيؤدي لكارثة إنسانية يجب تجنبها.

وحذر المسؤولان من صعوبة التعاون مع مصر إذا اقتحمت رفح، قائلا إنه "إذا هاجمت إسرائيل رفح بجانب جميع الإصابات المدنية التي ستترتب على ذلك، فإن التعاون مع مصر على إغلاق ممر [فيلادلفيا] سيكون أكثر صعوبة".

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