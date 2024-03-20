مخلفات أشجار .. إخماد حريق محدود في مدرسة ثانوي بالعجوزة .. فيديو

نشب حريق محدود داخل مدرسة ثانوي بشارع المتحف الزراعي بالجيزة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية، إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة عليه، دون وقوع أي إصابات.

وكان رئيس قطاع شمال الجيزة العميد عمرو حجازي تلقى إخطارا من رئيس مباحث العجوزة المقدم حسام العباسي، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل مدرسة ثانوي بشارع المتحف الزراعي.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتبين أن المدرسة مغلقة لانتهاء اليوم الدراسي ونشوب الحريق ببعض مخلفات شجرية متواجدة بجوار سور المدرسة، وتمت السيطرة على النيران بمعرفة الحماية المدنية، ويرجح أن السبب مصدر حراري، وتولت النيابة التحقيق