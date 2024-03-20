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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شرطان لإلغاء العملية.. جيش الاحتلال يوجه رسالة إلى حماس بشأن اجتياح رفح

حماس وإسرائيل
حماس وإسرائيل

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، إن توقيت العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، مرتبط بإجلاء السكان من المدينة، وتحدده إسرائيل.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن هناك مناطق آمنة في قطاع غزة.

وشدد أدرعي، على أن تفكيك حركة حماس هو هدف إسرائيل الرئيسي في هذه الحرب في غزة، لافتا إلى أن القوات الإسرائيلية ستواصل استهداف قادة حماس.

وأضاف أدرعي لسكاي نيوز عربية: "إذا أرادت حماس أن تتجنب عملية رفح فعليها الاستسلام وإطلاق سراح الرهائن".

ولفت المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريحاته، إلى أنه لا توجد خطة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، أنه سيوافق على خطة إجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال في مدينة رفح بغزة.

وأوضح أن الخطة العملياتية تمت الموافقة عليها بالفعل، مؤكدًا: "نواصل العمل في خان يونس، في المعسكرات المركزية، من أجل القضاء على كبار مسؤولي حماس واعتقالهم كما فعلنا للتو في مستشفى الشفاء، بينما قمنا بالقضاء على مئات العناصر".

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