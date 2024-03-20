واشنطن تعلن موقف بلينكن من حضور اجتماع مع الوفد الإسرائيلي بشأن رفح

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إنه من غير المتوقع أن يشارك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المحادثات المقبلة مع المسؤولين الإسرائيليين حول رفح في واشنطن.

وأضاف باتيل: "ليس لدي أدنى شك في أن وزارة الخارجية الأمريكية سوف تشارك بعمق في تلك المحادثات، ولكن لا أعتقد أنها ستحدث على مستوى الوزير، لكننا بالطبع منخرطون بعمق في هذه القضية من جميع أنحاء الوزارة".

وعندما سألته شبكة CNN عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لتوفير الموارد لإسرائيل لحماية السكان المدنيين في رفح، لم يستبعد باتيل هذا الاحتمال، لكنه أشار إلى أنه لن يتقدم في المحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين.

وأفادت شبكة سي إن إن، في وقت سابق، أن رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو – وهو حاليًا عضو في حكومة الحرب الإسرائيلية وسفير سابق لدى الولايات المتحدة – ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، سيسافران إلى واشنطن لإجراء مناقشات مع المسؤولين الأمريكيين.

ودعت الولايات المتحدة إسرائيل إلى توضيح الكيفية التي تنوي بها الحفاظ على سلامة أكثر من مليون فلسطيني يلتمسون اللجوء في جنوب قطاع غزة، في الوقت الذي تحذر فيه إسرائيل من أنها ستشن قريبا هجوما عسكريا على رفح.