نتنياهو يستبعد الأجهزة الأمنية من الوفد الإسرائيلي المكلف بالتشاور مع واشنطن

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو استبعد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من المشاورات بشأن الوفد الإسرائيلي الذي سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فأن كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية نفوا علمهم بذهاب وفد إلى واشنطن لبحث نقاط الخلاف مع الإدارة الأمريكية بشأن العملية البرية في مدينة رفح.

وأوضحت هيئة الإسرائيلية إن مكتب نتنياهو رفض الرد على مسؤولي الأمن بشأن مهام الوفد إلى واشنطن.

وأعلن نتنياهو الليلة الماضية عن موافقته على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسيرسل وفدا إسرائيليا إلى واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة خطة الجيش الإسرائيلي للعمل في رفح.

وأعلن البنتاغون الليلة الماضية أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت سيصل أيضاً إلى واشنطن وسيلتقي بوزير الدفاع لويد أوستن .