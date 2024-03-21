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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كواليس أول لقاء بين محمد عبده وصباح وعبد السلام النابلسي

صدى البلد

كشف الفنان محمد عبده عن لقاءه مع الفنان عبد السلام النابلسي وصباح خلال لقاءه مع عمرو أديب في بودكاست BigTime.

وقال:" زمان كان عندي اللوز وكان تمرضني قمت بإستئصالها عام ١٩٦٧، وكنت وقتها في لندن عند احد اصدقائي ويجلس معه عبد السلام النابلسي وقدمني لهم كشاب صاعد، واخبرهم بالعملية، وقال عبد السلام النابلسي ان صوته سيتغير بعد عملية اللوز، ولكن صباح عارضته.

كشف الفنان محمد عبده عن اول أجر حصل عليه خلال لقاءه مع عمرو أديب في برنامج BigTime.

محمد عبده يكشف عن أول أجر حصل عليه

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اول اجر كان ١٣٠ ريال في الإذاعة، ولكن تعلمت منها الكثير من الأمور المهمة، ولا انسى تلك الأيام، وتعلمنا رقابة انفسنا وكيف نغني ومانقوله، وانا ابن الإذاعة.

وكانت قد انطلقت الحلقة الأولى من بودكاست“Big time" لعمرو أديب  واستضاف الفنانة أصالة.
وكشفت أصالة عن تفاصيل اصابتها بمرض 5شلل الأطفال وسر استمراره معها وقالت: "هو مرض لايذهب لانني مازلت طفلة، ودائما يحتاج مني تدريبات، وحركة باستمرار، ومشكلة قدمي تجددت من 4 سنوات بسبب حزني.

وأضافت أصالة: أحب الكلام الحلو وأشعر ان الناس ناقضين حنان، لذلك أحب أدللهم، ولكن لا استطيع ان ادلل زوجي، ولا اجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.


وأكدت انها لا ينقصها الحب، وتعطيه لكل من حولها، واخذ حب ودلع من كل المقربين منها.


يستضيف الإعلامي عمرو أديب فى بودكاست“Big Time عدد ضيوف العربية والعالمية.


ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز.


وتشارك أصالة، عمرو أديب، تقديم عدد من الحلقات الحوارية التي تم تسجيلها في بودكاست Big time

الفنان محمد عبده عبد السلام النابلسي عمرو أديب عملية اللوز كريم عبد العزيز

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