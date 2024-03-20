الرجولة المطلقة.. ماكرون يقلد روبرت دي نيرو في فيلم "الثور الهائج"

أثارت جلسة التصوير التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا تحت عنوان الملاكم، مقارنات مع شخصيات سينمائية شهيرة وأثارت تساؤلات حول استراتيجيته الخاصة بالصورة العامة.

وفقا لما نشرته صنداي تايمز، تظهر الصور، التي التقطها المصور الرئاسي الرسمي سوازيج دي لا مويسونير، ماكرون في صالة الألعاب الرياضية، ويظهر التصميم والروح القتالية وهو يلكم كيس الملاكمة. وشبه بعض المراقبين موقفه الهائل بتجسيد روبرت دي نيرو لشخصية جيك لاموتا في فيلم "الثور الهائج" عام 1980.

أدى نشر هذه الصور إلى تكهنات حول نوايا ماكرون، حيث أشار البعض إلى أنه يحاول محاكاة الرجل القوي المرتبط بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويتغذى هذا التفسير بشكل أكبر على تحول ماكرون الأخير في نهجه تجاه الصراع في أوكرانيا، حيث دعا إلى اتخاذ موقف أكثر حزما من قبل الناتو.

قالت صحيفة "نيس-ماتان" الفرنسية الإقليمية اليومية إن الصور نقلت رسالة "الرجولة المطلقة" التي تذكرنا بصور بوتين عاري الصدر وهو يمتطي حصانًا أو يمارس الجودو.

في حين أثارت الصور التسلية على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنها نالت أيضًا الثناء من جهات معينة. ووصفها غاسبارد جانتزر، طبيب، بأنها "مثيرة للاهتمام" سواء من حيث العلاقات العامة أو المحتوى الفني، مشيراً إلى رغبة ماكرون في نقل الحيوية والاستعداد للعمل.

لقد خضعت شخصية ماكرون العامة لعملية تنمية متعمدة، مع بذل الجهود لتقديمه باعتباره أكثر ديناميكية وقابلية للتواصل. تهدف جلساته الرياضية المتكررة، والتي أبرزتها زوجته بريجيت ماكرون، إلى تصويره على أنه يتمتع باللياقة البدنية والنشاط. وتتوافق هذه الاستراتيجية مع الاتجاه الأوسع بين قادة العالم لاستخدام الرياضة والأنشطة البدنية كأدوات للعلاقات العامة للتعبير عن الشباب والحيوية.

تضيف هذه الصورة الأخيرة إلى جهود ماكرون المستمرة لتنويع صورته بما يتجاوز صورة المثقف المنعزل. تُظهر الحالات السابقة، مثل المسيرات بدون قميص والملابس غير الرسمية، محاولة محسوبة للتواصل مع الجمهور على مستوى شخصي أكثر.