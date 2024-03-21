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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحقيقات موسعة في حريق الملعب الخماسي بكلية التربية الرياضية بالعمرانية

صدى البلد


تجري النيابة العامة بالعمرانية تحقيقات موسعة في نشوب حريق داخل كلية التربية الرياضية. 

وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق لبيان أسبابه والخسائر التي تسبب بها بعد اندلاعه بمحيط ملعب الكرة الخماسي. 

 

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وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب بأشجار نخيل داخل كلية التربية الرياضية، بمنطقة العمرانية. 

وتلقى مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء محمد الشرقاوي إخطارا من رئيس مباحث العمرانية المقدم محمد أشرف يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق في نخلتين داخل كلية التربية الرياضية بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث والحماية المدنية وبرفقتها سيارات إسعاف إلى مكان الحريق، وتبين أنه عقب انتهاء اليوم الدراسي تلاحظ تصاعد أدخنة في محيط ملعب كرة القدم الخماسي بالكلية.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حريق كلية التربية الرياضية العمرانية خبراء الأدلة الجنائية ملعب الكرة الخماسي أشجار نخيل

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