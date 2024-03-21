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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق محول كهرباء في البحوث الزراعية بـ الدقي

حريق محول كهرباء
حريق محول كهرباء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق اندلع في محول كهرباء داخل مركز البحوث الزراعية في الدقي وسط الجيزة.

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إخماد حريق محول كهرباء في البحوث الزراعية بـ الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بإندلاع حريق في مركز البحوث الزراعية في الدقي، وعلى الفور إنتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على الحريق وإخماده بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتم إجراء عمليات التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجيزة سيارات الحماية المدنية مركز البحوث الزراعية مديرية امن الجيزة محول كهرباء

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