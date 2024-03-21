قرار عاجل من النيابة حول سارقي خزينة فندق لتربية الكلاب بالجيزة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس 2 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب اتهامهما بسرقة مبالغ مالية من خزينة فندق لاستضافة الكلاب بكرداسة.

واعترف المتهمان بجريمتهما عقب مواجهتهما بكاميرات المراقبة التي رصدت سرقتهما للخزينة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة غموض سرقة مليون جنيه و30 ألف دولار من خزينة فندق شهير لتربية الكلاب، حيث تبين أن عاملين بالفندق وراء تنفيذ الجريمة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة مفاده تعرض فندق لاستضافة الكلاب وتربيتها بالجيزة للسرقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ للوقوف على أسبابه ولكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية سرقة خزينة بها مبلغ 30 ألف دولار ومليون جنيه من داخل فندق شهير لاستضافة الكلاب وتدريبهم في الجيزة.

وأشارت التحريات إلى قيام عاملين بذات الفندق بتنفيذ الجريمة وسرقة الخزينة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.