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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قادة الاتحاد الأوروبي سيدعون لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة والسيسي يحذر بلينكن من عواقب عملية عسكرية إسرائيلية في رفح .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

بلينكن: إجماع أميركي عربي على ضرورة وقف النار فوراً في غزة
بلينكن: بحثت في السعودية الأزمة الإنسانية في غزة وجهود زيادة المساعدات
الجيش الإسرائيلي يغتال 7 من نشطاء "الجهاد الإسلامي" بالضفة الغربية خلال أقل من 12 ساعة

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.


وقالت صحيفة "الراي" إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالقاهرة، الخميس، ضرورة "الوقف الفوري" لإطلاق النار في قطاع غزة، محذراً من "عواقب خطيرة" لأي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح المتاخمة للحدود المصرية.

وشدد الرئيس المصري على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار"، مشيراً إلى ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين الأبرياء. كما حذّر السيسي من "العواقب الخطيرة" لأي عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مؤكداً ضرورة التحرك العاجل لإنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن زير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال في مؤتمر صحاي في القاهرة، الخميس، إن هناك إجماعاً بين الولايات المتحدة وشركائها العرب على ضرورة وقف فوري ومستدام للنار في غزة.

وأشار بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، إلى أن "الولايات المتحدة تواصل الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين، ووقف إطلاق النار في غزة"، وسط محادثات مستمرة في الدوحة. وأضاف بلينكن أنه "لا يزال هناك عمل صعب للتوصل إلى اتفاق"، ولكن "ما زلت أعتقد أن ذلك ممكن"، مؤكداً أن "إسرائيل لا تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وقالت "القبس" إن بلينكن أعلن أنه التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في جدة، الأربعاء، لمناقشة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والجهود المبذولة لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين على الفور.

وذكرت "الأنباء" أن  شارل ميشيل، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي قال إن قادة المجلس دعوا  إلى هدنة إنسانية "فورية" في غزة تؤدي إلى وقف إطلاق النار. وتابع: "إنهم (سكان غزة) يتضورون جوعاً. لذلك آمل أن يبعث المجلس برسالة قوية إلى إسرائيل بأن تتوقف عن الحظر وتتوقف عن منع وصول الطعام إلى غزة وتهتم بالمدنيين"، مضيفاً: "لإسرائيل حق الدفاع، لكن لا الانتقام".

وقالت "الجريدة" إن  الجيش الاسرائيلي اغتال 7 نشطاء فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، خلال أقل من 12 ساعة مستخدماً الطائرات المسيرة. وبحسب وزارة الصحةالفلسطينية، فإن الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية قتلت ما يتجاوز 440 فلسطينياً، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 4500 فلسطيني مع تكرار الاقتحامات الإسرائيلية والمواجهات في الضفة الغربية.

وأشارت "الوطن" إلى أن جيش الاحتلال قتل أكثر من 140 فلسطينيًا، من مقاتلي الفصائل الفلسطينية، خلال المواجهات في محيط مستشفى الشفاء بشمال قطاع غزة.

 

 

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