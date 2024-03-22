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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات.. تويوتا كورولا 2022 بأرخص سعر.. الأوفر برايس يتراجع 500 ألف جنيه لـ هيونداي توسان

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سعر أرخص سيارة هاتشباك فرنسية في مصر .. انخفاض يصل لـ200 ألف جنيه

شهدت قائمة أسعار سيارات ستروين الفرنسية، انخفاضًا كبيراً شمل جميع الطرازات المقدمة بالسوق المصري، ومنها النسخة C3 موديل 2024، والتي تعد هي ارخص سيارة مقدمة في مصر، وذلك عن فئة الهاتشباك صغيرة الحجم.

 

تراجعت 170 ألف جنيه.. أرخص سيارة رياضية 2024 في مصر.. صور

تراجعت أسعار السيارة جاك JS2 موديل 2024 بقيمة قدرها 170 ألف جنيه، لأول مرة منذ طرحها في مصر، وتعتبر هذه النسخة هي أرخص سيارة تحمل العلامة التجارية الصينية في مصر، من فئة الكروس أوفر الرياضية.

 

رخصت 90 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة لسيارة جيتور X70 PLUS بالسوق المصري

تراجعت القائمة السعرية لجميع طرازات علامة جيتور الصينية المقدمة بالسوق المصري، ومنها النسخة الرياضية X70 PLUS موديل 2024، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المقدمة في مصر، حيث شهدت انخفاض سعري رسمي يقدر بـ 90 ألف جنيه.

 

الأوفر برايس يتراجع 500 ألف جنيه على أسعار هيونداي توسان.. تفاصيل

تعتبر السيارة هيونداي توسان واحدة من أشهر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام التي تحمل شعار العلامة التجارية الكورية الجنوبية في مصر، حيث تنتمي هذه النسخة إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، حيث تضم باقة من التجهيزات مع اطلالة عصرية.

 

تويوتا كورولا موديل 2022 بأرخص سعر للمستعمل.. صور

تعد السيارة تويوتا كورولا من اشهر السيارات اليابانية التي انطلقت بالسوق المصري باختلاف اجيالها، حيث اكتسبت شهرة كبيرة بالسوق المصري، نسبة إلى الاعتمادية وانتمائها للصانع الياباني المخضرم، بالاضافة إلى تجهيزاتها الفنية والتقنية باختلاف الفئات المطروحة.

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