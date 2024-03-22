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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

رخصت 90 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة لسيارة جيتور X70 PLUS بالسوق المصري

جيتور X70 PLUS موديل
جيتور X70 PLUS موديل 2024

تراجعت القائمة السعرية لجميع طرازات علامة جيتور الصينية المقدمة بالسوق المصري، ومنها النسخة الرياضية X70 PLUS موديل 2024، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المقدمة في مصر، حيث شهدت انخفاض سعري رسمي يقدر بـ 90 ألف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، أسعار جيتور X70 PLUS موديل 2024 الرسمية في مصر، وابرز المواصفات الفنية.

 جيتور X70 PLUS موديل 2024

القدرات الفنية وتجهيزات جيتور X70 PLUS موديل 2024

 

تعتمد جيتور X70 PLUS موديل 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيك DCT سداسي النقلات، متصل بمحرك 1500 سي سي يضخ قوة إجمالية قدرها 156 حصانا و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة.

 جيتور X70 PLUS موديل 2024

زودت السيارة جيتور X70 PLUS موديل 2024 بجنوط رياضية، شاشة داخلية تعمل باللمس، عجلة قيادة تدعم الوظائف المتعددة، قفل مركزي للابواب، زجاج كهربائي، حساسات ركن، كاميرا، مرايات كهربائية جانبية، وسائد هوائية، انظمة فرامل، مثبت سرعة، مكيف هواء، فتحة سقف بانوراما.

 جيتور X70 PLUS موديل 2024

ابعاد جيتور X70 PLUS موديل 2024

 

  • طول 4749 مم.
  • عرض 1900 مم.
  • ارتفاع 1720 مم.
  • قاعدة عجلات 2720 مم.
 جيتور X70 PLUS موديل 2024

أسعار جيتور X70 PLUS موديل 2024 الرسمية في مصر 

 

تقدم السيارة جيتور X70 PLUS موديل 2024 عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبسعر يبلغ مليون و449 ألف جنيه بدلاً من مليون و539 ألف جنيه.

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