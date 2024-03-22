أخبار السيارات| رخصت 110 آلاف جنيه أسعار جيتور X90 PLUS.. وهذه السيارة نزلت 200 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

شهدت السيارة الصينية جاك JS3 موديل 2024، إنخفاض في أسعارها الرسمية، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة داخل السوق المصري من تلك النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الإستخدام، حيث تراجعت بقيمة قدرها 86 ألف جنيه.

تراجعت أسعار السيارة جاك J7 موديل 2024 للمرة الأولى منذ طرحها بالسوق المصري، حيث شهدت انخفاضا رسميا يتراوح بين 180 ألفا وحتى 200 ألف جنيه، وذلك باختلاف الفئات المقدمة محليًا، لتبدأ من 1.119.900 بدلاً من 1.299.900 جنيه.

تعتبر السيارة X70 موديل 2024 هي أرخص سيارة تقدمها علامة جيتور الصينية في السوق المصري، وشهدت هذه السيارة تخفيضات سعرية رسمية شملت جميع الفئات المقدمة محليًا، حيث تراجعت أسعار الفئة الأولى بقية قدرها 75 ألف جنيه، بينما شهدت الفئة الثانية تراجع سعري هو الأكبر وبقيمة بلغت 95 ألف جنيه.

شهدت السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2024، انخفاضا سعريا بشكل رسمي للمرة الأولى داخل السوق المصري، وبعد أن كسرت حاجر المليون جنيه، تراجعت مرة اخرى لتبدأ أسعارها الرسمية من 890 ألف جنيه، بانخفاض تراوح بين 170 و190 ألف جنيه بحسب الفئات المقدمة.

تراجعت أسعار السيارة الرياضية جيتور X90 PLUS موديل 2024، حيث انخفض سعرها الرسمي بقيمة قدرها 110 ألف جنيه، شمل الفئة الوحيدة LUXURY المقدمة محليًا، وتعد هذه النسخة واحدة من ابرز السيارات العائلية والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV.

تعتبر السيارة مرسيدس GLA 200 واحدة من ابرز اصدارات العلامة التجارية الألمانية، عن فئة السيارات الرياضية من عائلة الـ SUV، والتي طرحت بعدد كبير من التجهيزات، سواء التقنية أو الفنية، مع تصميم خارجي عصري.