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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس GLA 200 موديل 2024 "زيرو" بسعر الكوري

مرسيدس GLA 200 موديل
مرسيدس GLA 200 موديل 2024

تعتبر السيارة مرسيدس GLA 200 واحدة من ابرز اصدارات العلامة التجارية الألمانية، عن فئة السيارات الرياضية من عائلة الـ SUV، والتي طرحت بعدد كبير من التجهيزات، سواء التقنية أو الفنية، مع تصميم خارجي عصري.

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وظهرت السيارة مرسيدس GLA 200 للبيع على الانترنت، عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بحالة الزيرو مع مفهوم الفبريكا ضمن موديلات 2024، وبسعر يقارب اشهر السيارات الكورية والتي تنتمي إلى فئة سيارات الـ SUV المتعددة الاستخدام.

مرسيدس GLA 200 موديل 2024 

تعتمد السيارة مرسيدس GLA 200 على باقة من التجهيزات منها، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا، مرايات جانبية كهربائية، فتحة سقف بانوراما، جنوط رياضية، مثبت سرعة، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة، نظام صوتي ترفيهي مميز.

مرسيدس GLA 200 موديل 2024 

وتحتوي ايضا على شاشة تعمل باللمس، لوحة عدادات ديجيتال، مقود حركة متعدد الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيك، مقاعد كهربائية التحكم بنظام التبريد والتدفئة، ووسائد هوائية للحماية، فرامل ABS وEBD، ونظام الثبات الالكتروني، مانع للسرقة.

مرسيدس GLA 200 موديل 2024 

وتعمل السيارة مرسيدس GLA 200 بمحرك 1400 سي سي تيربو، 4 سلندر، يمكنه ضخ 163 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، وزمن تسارع يبلغ 8.7 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة، ومعدل استهلاك للوقود يبلغ 5.6 لتر/100 كيلومتر.

مرسيدس GLA 200 موديل 2024 

سعر مرسيدس GLA 200 موديل 2024 

 

تباع السيارة مرسيدس GLA 200 موديل 2024 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بسعر يبلغ 2 مليون 250 ألف جنيه.

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