مرسيدس GLC 300 موديل 2024 "حالة الزيرو" .. بهذا السعر

ظهرت السيارة الرياضية مرسيدس GLC 300 موديل 2024 للبيع على الانترنت، عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث تقدم بحالة الزيرو، وضمن طرازات الفئة عالية التجهيزات، وتعد هذه النسخة واحدة من اشهر السيارات الرياضية الفاخرة التي تحمل شعار النجمة الثلاثية مرسيدس.

تعتمد السيارة مرسيدس GLC 300 موديل 2024 فنيًا على محرك سداسي الاسطوانات، سعة 3000 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج 390 حصانا و520 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 9 غيار.

مرسيدس GLC 300 موديل 2024

وتصل السيارة مرسيدس GLC 300 موديل 2024 إلى سرعة قصوى تقدر بـ 250 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها التسارع والانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة تستغرق 4.9 ثانية.

مرسيدس GLC 300 موديل 2024

وتحتوي السيارة مرسيدس GLC 300 موديل 2024 على جنوط رياضية، شاشة كبير تعمل باللمس، حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا 360 درجة، فتحة سقف زجاجية بانوراما، مثبت سرعة، زر تشغيل المحرك وايقافه وبصمة، مكيف هواء أوتوماتيك.

مرسيدس GLC 300 موديل 2024

كما تضم مرسيدس GLC 300 موديل 2024 نوافذ كهربائية، نظام صوتي ترفيهي، نظام وسائد هوائية للحماية أمامية وخلفية وجانبية، فرامل مانعة للانغلاق، نظام رصد النقاط العمياء، نظام تحديد المسارات، فرامل خطر، برنامج الثبات الالكتروني، برنامج المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات.

سعر السيارة مرسيدس GLC 300 موديل 2024

تباع السيارة مرسيدس GLC 300 موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بسعر يبلغ 6 مليون و500 ألف جنيه.