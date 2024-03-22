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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وكيل الأزهر يهنئ مديرة المرصد لتكريمها من الرئيس السيسي

الضويني
الضويني

هنأ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف،  الدكتورة رهام سلامة، مدير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، لتكريمها من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لجهودها في مكافحة التطرف وإحلال السلام من خلال عملها بمرصد الأزهر، ضمن النماذج النسائية المشرفة بمناسبة يوم المرأة المصرية والأم المثالية، وأتمنى لها دوام التوفيق والسداد.

 

ونقل الأزهر الشريف، عبر منصاته المختلفة بوسائل التواصل الاجتماعي، بثا مباشرا لشعائر صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر الشريف.

وتعد صلاة التراويح ودروسها الحدث الأبرز الذي ينظمه الجامع الأزهر كل عام بالتعاون مع المركز الإعلامي للأزهر، مع نقلها مباشرة عبر صفحات ومنصات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تؤدى صلاة التراويح هذا العام بواقع (20) ركعة يوميًّا، يؤديها (12) قارئًا، مع تنظيم «درس التراويح» ويحاضر فيه بالتعاون مع هيئة كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر الشريف، كما ينظم الجامع أداء صلاة التراويح بمسجد مدينة البعوث الإسلامية، بواقع (20) ركعة يوميًّا، يؤديها (12) قارئًا.

وأعد الجامع الأزهر جدولًا للمرشحين لإمامة صلاة التهجد وعددهم (12) قارئًا، يؤدون صلاة التهجد بالقراءات، بواقع (8) ركعات يوميًّا من الليلة العشرين من رمضان إلى نهاية الشهر المبارك.

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