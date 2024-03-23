مايا العشماوي تحصل على ماجستير بتقدير امتياز لرسالتها الخاصة باستخدامات المرأة لانسنتجرام

حصلت الباحثة والإعلامية مايا العشماوي على درجة الماجستير بتقدير امتياز، من قسم الإعلام جامعة عين شمس عن موضوع استخدامات المرأة المصرية لموقع الإنستجرام والإشباعات المتحققة منه: دراسة ميدانية لعينة من المستخدمات.

وتكونت لجنة التحكيم والمناقشة من الأستاذ الدكتور حسن أحمد الخولي أستاذ علم الاجتماع بكلية البنات جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور وائل إسماعيل عبدالباري أستاذ الإعلام بكلية البنات جامعة عين شمس، والدكتورة نجوى محمود عبدالمنعم أستاذ الانثروبولوجيا والفولكلور بكلية البنات جامعة عين شمس، والدكتورة نرمين نبيل الأزرق أستاذ الصحافة كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

وتهدف رسالة الماجستير إلى الكشف عن استخدامات المرأة المصرية لموقع الإنستجرام والإشباعات المتحققة منه والتعرف على معدل التعرض له ورصد استخدامات المرأة المصرية للانستجرام والكشف عن أسباب ودوافع تعرض المرأة المصرية له، كما استعانت الدراسة بنظريتي الاستخدامات والاشباعات، والتفاعلية الرمزية وتعتمد علي منهج المسح الإعلامي متمثلاً في الاستبيان الإلكتروني والمقابلة المتعمقة.

مايا العشماوي تحصل على ماجستير بتقدير امتياز