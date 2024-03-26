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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

للإيد الشقيانة.. تخفيضات تصل لـ60 ألف جنيه لأسعار دفسك C31 «بيك أب»

دفسك C31
دفسك C31

شهدت السيارة C31 المقدمة من شركة دفسك، انخفاضا في أسعارها الرسمية، شملت جميع الفئات المطروحة في مصر، والتي تنتمي إلى عائلة سيارات الـ"بيك أب"، حيث تراجعت أسعارها نحو 60 ألف جنيه، لتبدأ الفئة الأولى من 585 ألف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة دفسك C31 بعد التخفيضات الرسمية الأخيرة 

دفسك C31

مواصفات السيارة دفسك C31

تضم السيارة دفسك C31 محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصانا، بينما تستمد أوامر التسارع عبر ناقل حركة يدوي مانيوال مكون من 5 نقلات، مع استهلاك للوقود بنسبة 7.1 لتر لكل 100 كيلومتر، بالإضافة إلى تجهيزات تتضمن عجلة قيادة باور، وقفل مركزي للأبواب، ونظام صوتي ترفيهي، وإضاءة فوج، مع مصابيح حادة الشكل بالناحية الأمامية.

دفسك C31

أبعاد السيارة دفسك C31

 

  • طول كلي 4930 مم.
  • عرض كلي 1655 مم.
  • ارتفاع كلي 1960 مم.
  • طول قاعدة العجلات 3050 مم.
دفسك C31

أسعار دفسك C31 "بيك اب" في مصر 

 

الفئة الأولى دفسك C31 بسعر 585 ألف جنيه بدلا من 645 ألف جنيه.

الفئة الثانية دفسك C31 بسعر 600 ألف جنيه بدلا من 660 ألف جنيه.

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