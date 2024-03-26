فرج عامر: لاعبو كرواتيا عاقدون العزم علي تقديم مباراة قوية أمام المنتخب المصري

علق المهندس فرج عامر علي نهائي بطولة العاصمة الإدارية الودية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر:بمناسبة نهائي بطولة العاصمة الإدارية الودية اليوم ، لاعبو كرواتيا عاقدون العزم علي تقديم مباراة قوية أمام المنتخب المصري اليوم ، كرواتيا سبق لها أن كانت ثاني وثالث العالم في كرة القدم ، نتمنى للمنتخب المصري الفوز لتكون بداية قويةً ونقطة انطلاق كروية للمنتخب المصري".

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن استعداداته بإستاد القاهرة لمواجهة منتخب كرواتيا في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء في المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر .

وبدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية ثم جمل فنية و تقسيمة و تسديدات على المرمى .

وانضم مساء اليوم أحمد حجازي قائد منتخب مصر لمعسكر الفريق استعدادا لمواجهة كرواتيا في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر .

كان أحمد حجازي قد توجه مساء الأحد متجها إلى السعودية بعد الاتفاق مع الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب و إبراهيم حسن مدير المنتخب ، بسبب ظرف أسري طارئ وتواجد عائلته في السعودية .