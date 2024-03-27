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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"الموضوع ده بيني وبينها.. ومستحيل أغلط فيها".. نزار الفارس يرد على خطبته لحورية فرغلي| فيديو

الإعلامي نزار الفارس
الإعلامي نزار الفارس و الفنانة حورية فرغلي

حل الإعلامي نزار الفارس ضيفاً مع الإعلامية “بسمة وهبة” في برنامج “العرافة” المذاع عبر قناتي “المحور والنهار”، و قدم بعض التصريحات نرصد لكم أبرزها في هذا التقرير:

خطبتها حقيقي.. نزار الفارس يفجر مفاجأة حول الفنانة حورية فرغلي

 

تحدث الإعلامي نزار الفارس عن حقيقة خطبته للفنانة حورية فرغلي، قائلاً:" عملنا حلقة جميلة للغاية، وخطبتها حقيقي ولكن في البرنامج فقط"

وأضاف نزار فارس ، قائلاً:" هي كانت راضيه وأنا راضي و عملنا حلقة حلوة مع بعض".

وتابع  الإعلامي نزار الفارس:" هذا الموضوع بيني و بين حورية إذا كان حقيقي أو غير حقيقي، أنا مستحيل أسئ لـ حورية فرغلي، وحورية راقية، وهي صديقتي" 

 

وقعت مع قناة النهار لتقديم برنامج في رمضان..وبسمة وهبة تصدمه

 

قال الإعلامي العراقي نزار الفارس، إنّه سبق أنْ وقّع مع المنتج إيهاب طلعت لتقديم برنامج على قناة النهار في شهر رمضان، موضحًا أن هذا الأمر حدث بشهادة تامر أمين.

وواجهته الإعلامية بسمة وهبة بمقطع فيديو لها مع الإعلامي تامر أمين، وكانت تسأله فيه عما إذا كان توسط لنزار الفارس للعمل في قناة النهار، فنفى تامر أمين وقال: "لأ، لا هيمضي ولا مضى، نزار الفارس صديقي، ومحصلش إنه كان هيمضي أو مضى عقدا في جلسة كنت فيها".

كما سألته عن مقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة عبر قناته على "يوتيوب"، ورد عليها، قائلا: "أشعاري .. لأني شاعر"، لكن الإعلامية واجهته بغير ما قاله مرة أخرى، وعرضت مقطعي فيديو هما الأكثر مشاهدة على قناته، وكانا عبارة عن فنانتين ترفضان تدخلاته في حياتهما الشخصية. 

 

خناقة بين العرافة ونزار الفارس: ليه فيديوهاتك تعتمد على جسد المرأة؟

 

سألت الإعلامية بسمة وهبة نزار الفارس خلال مشاده كلامية بينهم على الهواء، قائلة:" ليه معظم فيديوهاتك اللي أنت فرحان بيها تعتمد على المرأة و جسدها و إثارة المرأة و الأسئلة الغير لائقة للمرأة؟

رد نزار الفارس على الإعلامية بسمة وهبة، قائلا:" كلامك غير صحيح"، وعلقت بسمة وهبة ،قائلة:" الفيديوهات الأعلى مشاهده عندك عن الجسد و المرأة و الجنس و الرقص"

حقيقة العلاقة بين نزار فارس و حورية فرغلي

تحدث الإعلامي نزار الفارس عن حقيقة خطبته للفنانة حورية فرغلي، قائلاً:" عملنا حلقة جميلة للغاية، وخطبتها حقيقي ولكن في البرنامج فقط"

 

شيخ العرافين يحرج نزار الفارس: "مامتك قالت لك متشتغلش في الإعلام؟"

واجه شيخُ العرافين الإعلاميَ العراقي نزار الفارس، قائلا: "جاي مصر ليه، مش أمك قالت لك متشتغلش في الإعلام؟! هي خايفة عليك".

وقال نزار الفارس : "أنا وحيد للوالدة الله يطول عمرها، هي تحبني أظل في العراق ولا تحب ان أسافر كل يوم في بلد، وهذا حقها كأم".

وتابع الإعلامي العراقي نزار الفارس: "الله يطول بعمرها، أنا أحب والدتي وبار بها"، فرد عليه شيخ العرافين، قائلا: "لهذا وضعت صورة المطرب ماجد المهندس كخلفية لهاتفك بدلا من والدتك؟!".

وواصل شيخ العرافين: "ماجد المهندس مرضيش يعمل معاك حوار"، لكن نزار الفارس، قال: "بالعكس، أنا أحبه، ولم أطلب منه إجراء حوار، وأتمنى أن أجري معه حوارا، أما أمي فهي في القلب ودائما أراها في البيت". 

شيخ العرافين: نزار الفارس كان إمام مسجد في العراق..والإعلامي: هل صليت ورائي؟

أحرج شيخ العرافين الإعلامي العراقي نزار الفارس، قائلا: "استاذة نادية الجندي قالت لك ايه؟! مش انت عاوز تعمل معاها حوار؟!".

وقال الفارس : "كلمت الفنانة الكبيرة نادية الجندي وقالت لي إن شاء الله نرتب معك حوارا، وكانت محترمة وراقية جدا".

في سياق آخر، قال شيخ العرافين: "نزار الفارس قعد سنتين إمام مسجد اسمه المدينة المنورة في العراق"، ليرد عليه نزار الفارس قائلا: "هل صليت ورائي؟! الموضوع ليس هكذا، في يوم من الأيام لم يحضر إمام المسجد وأنا صليت بالناس، وأكثر من مرة صلية بالناس، وهذا الكلام حدث قبل فترة". 

نزار الفارس العرافة بسمة وهبة حورية فرغلي الإعلامى نزار الفارس

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