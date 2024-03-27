صفارات الإنذار تدوي في السفارة الأمريكية بالعراق

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن صفارات الانذار دوت في السفارة الأمريكية بالعراق منذ قليل.

وفي وقت سابق؛ صرحت السفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوفسكي إن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا في العراق.

وقالت في مقابلة مع رويترز أن عمل التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة مع العراق لهزيمة التنظيم بشكل كامل لم ينته بعد.

وتابعت رومانوفسكي من مقر السفارة الأمريكية ببغداد "يقدر كلانا أن التنظيم لا يزال يمثل تهديدا هنا. وعلى الرغم من تراجعه كثيرا، فإننا لم ننجز عملنا بشكل أساسي ونريد التأكد من أن القوات العراقية يمكنها مواصلة هزيمته".

وختمت تصريحاته "لهذا السبب تشترك الولايات المتحدة والعراق في الالتزام بضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم، عبر سبل منها العمل معا لتشكيل مستقبل شراكة أمنية ثنائية قوية بين الولايات المتحدة والعراق".